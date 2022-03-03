Karayılan’ın dostu Pervin Buldan’ı da İçişleri Bakanı yapın bari!

Türkiye’yi yönetmeye talip olan bir kişi, üstelik Türkiye’nin yeniden Parlamenter sisteme dönmesini hararetle savunan bir kişi, “Ben başbakan olmayacağım” der mi? Yahu hem Parlamenter sistemden yanasın, hem de “Bizim başbakan adayımız belli, Meral Akşener” diyeceksin… İyi de kardeşim, sen bostan korkuluğu musun? Sen kendini “kurtarıcı” olarak sunuyorsun ve başbakanlık koltuğunu bir başkasına ikrâm ediyorsun. Sonra da “güvenilir” olmaktan söz ediyorsun. Bu millet sana niye güvensin. Yaptığın bu konuşma ile Türkiye’yi yönetmeye talip olmadığını açık seçik beyan ediyorsun. Bu millet sana niye güvensin? Bu açıklamalarla ne kadar güvenilir olabilirsin?

Oh ne güzel… Bonkörce koltuk dağıtıyorlar, biri cumhurbaşkanı oluyor, bir başkası başbakan… Öteki Dışişleri Bakanı, bir diğeri Ekonomi bakanı… Temel Amca’ya hangi koltuğu uygun görecekler acaba? Ha bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun “saygın” dediği HDP var. HDP olmadan bu koltuklara kavuşamayacaklarına göre, İçişleri Bakanlığını da HDP’nin başı Pervin Buldan’a verecekler galiba. Karayılan’ın dostu Pervin Buldan’a… O da olmadı, Apo’nun heykelini dikmeye yeminli terörist Demirtaş’a…

Belki de bebek katili Apo’ya bir görev verirler. Öyle ya, AHİM ve Avrupa Konseyi normlarını peşin peşin kabul ettiklerine göre… İktidara geldiklerinde, Ali Babacan’ın deyişiyle şak diye Apo’yu hapisten çıkarıp (AHİM ve Avrupa Konseyi normları bunu gerektiriyor) bir koltuğa oturturlar…

Belli ki Temel Karamollaoğlu, gözünü karartmış bunların her dediğine “he” diyecek. CHP’nin değiştiğini düşünüyor ya, niye “he” demesin ki… Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir başörtülü kadını partisine alması Temel Amca’ya yetiyor demek ki. Ya da geçmişte Necmettin Erbakan’ı ıslıklayan ve kendisine “katil” diyen Canan Kaftancıoğlu’nun o gece saygı duruşunda bulunması Temel Amca’ya yetiyor demek ki…

Karamollaoğlu tamam da, Meral Akşener’e ne demeli peki? AHİM ve Avrupa Konseyi normlarını bile bile mi kabul etti? O metnin altına Apo’nun serbest bırakılacağını bile bile mi imza attı? Ben bu konuda Meral Akşener’in tavizkar olacağına inanmıyorum. Lakin, Kılıçdaroğlu tarafından başbakanlık koltuğu ile ödüllendirildikten sonra fikri değişir mi bilmiyorum.

Ben size bir şey söyleyeyim mi, bu kafa ile bunlardan bir cacık olmaz. Türkiye’yi yöneten bir lider var ve adaylığı ortağı Devlet Bahçeli tarafından aylar önce ilan edildi. Muhalefetin bu kafası, bırakın 2023’ü 2053’ü bile Tayyip Erdoğan’a kazandırır. Koltuk dağıtarak iktidar olunmuyor, millet karar veriyor o koltuklarda kimlerin oturacağına. Millet güven duyduğu lidere oy verir. Lider gibi görünüp, oturacağı koltuğu sağa sola peşkeş çekene bu millet oy vermez.