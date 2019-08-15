Kafa karıştıran bir soru...

İsmet Özel'in 1988 yılında yazdığı "Waldo sen neden burada değilsin?" isimli kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Kitapta Henry ile Waldo isimli iki arkadaşın arasında geçen muhteşem bir diyalog vardır.



Duymayanlar için anlatayım:





Hikayenin özeti kısaca şöyledir:

Amerika'da Meksika'yla yapılan savaşı protesto etmek için ödemesi gereken 1 dolarlık seçmen vergisini ödemeyip 1 geceliğine hapse düşen Henry'nin ziyaretine çok sevdiği dostu Waldo gelir.

Telaşla arkadaşını görmek üzere hücrenin önüne giden Waldo arkadaşını gördüğünde merak içinde, "Henry, neden buradasın?" diye sorar.



Özgürlüğüne düşkünlüğü ile tanınan Henry'nin yarım satırlık cevabı tokat gibidir:



"Waldo, sen neden burada değilsin?"



Bu sözü her duyduğumda aklıma bizim siyasetçiler gelir. Hani seçilinceye kadar bizim yanımızda olup da seçildikten sonra uzayaya çıkarken bizi modül gibi geride bırakan siyasetçiler var ya.



Ha işte onlardan bahsediyorum.



Gerçi onlar, Waldo gibi gelip bize, "Yahu biz yükümüzü aldık gidiyoruz. Siz niye hala buradasınız?" diye sormaya tenezzül etmezler ama...



Ben yine de onlara...



"Sayın siyasetçiler, siz niye burada değilsiniz?" diye sormak istiyorum.



Mesela;



"Seçildiğiniz zamana kadar milletin ağzından girip burnundan çıkmayı biliyorsunuz da seçildikten sonra niye bir anda kaybolup gidiyorsunuz?" diye sormak istiyorum.



Ya da;



"Siz seçildikten kısa süre sonra ve hem de aniden zenginleşip mahalle değiştirirken, millet niye hep geride kalıyor?" sorusunu yöneltmek istiyorum.



Veyahut;



"Siz akrabalarınızı, yakınlarınızı ve hatta bir çırpıda iş sahibi yaparken millet niye işsiz güçsüz kalıyor?" diye sual etmek istiyorum.



Kısacası...



Henry'nin Waldo'ya sorduğu soruyu biraz daha geliştirip:



"Beyler...



Sizleri seçen millet hala aşağılardayken, siz neden yukarılardasınız? Hadi diyelim ki siz yükseldiniz? Biz millet neden hala aşağılarda duruyor? Bu işte bir terslik yok mu?" diye sormak istiyorum.



Cevap verirler mi acaba?



