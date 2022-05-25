İYİ Partili Başkan 'bel altı' vurdu! 'Eski Başkan ve ortakları hanımlarını değiştirdi'
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver’i yolsuzluk yapmakla suçlarken, bel altı vuruşlarıyla dinleyenlerin ağzını açık bıraktı. Ay, Hasan Ünver'in iş ortaklarının hanımlarını boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini söyledi. Bir isim için de "dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor" suçlaması yapması tepki çekti.
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver’i yolsuzluk yapmakla ve karısını boşayıp sekreteriyle evlenmekle suçladı.
Hasan Ünver'in "mal varlığındaki artışa" dikkat çeken Ömer Ay, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördünün de hanımlarını değiştirdiğini anlatarak şunları söyledi:
- Genelde sekreterlerini aldılar. Büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp yazışmalarını okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar.
- Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız.