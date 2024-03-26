İYİ Parti'de ihanet ihanet üstüne

2019 yerel seçimlerinde CHP’ne ittifak olmayı Meral Akşener önerdi. İYİ Parti desteği olmasaydı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimi alabilir miydi?

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu el üstünde tuttu. İkinci Fatih’ iddiasında bulundu. İmamoğlu’nun yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söyledi.

Ekrem İmamoğlu için yerel mahkeme ceza kararı verince Ankara’dan Saraçhane’ye ilk koşan Akşener oldu.

İmamoğlu’yla birlikte otobüsün üzerine çıkarak halkı selamlayan, güç birliği yapan, destek veren Akşener’di.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına onay alamayınca,” kazanacak adaylar yoksa ben de yokum” diyerek 6’lı Masa’yı terk eden yine Akşener’di.

6’lı masadan kalktığında CHP’ne yakın medya organları tarafından hakarete layık görülen Akşener’di.

İYİ Parti seçimlere “hür ve müstakil” olarak girme kararı aldı. İşte tam da bu açıklamadan sonra İYİ Parti’ye büyük operasyon başladı.

Milletvekilleri istifa etti.

İl ve ilçe teşkilatlarında toplu istifalar oldu.

Belediye meclis üyeleri istifa etti.

Ümit Dikbayır, Adnan Beker gibi İYİ Partinin güçlü isimleri

Partisinden ayrıldı.

Akşener, kardeşim dediği Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı partisini parçalamaya çalışmakla suçladı.

Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında siyasi savaşın fitili ateşlendi.

Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olmadıkları için korkak ilan etti.

Mansur Yavaş, Akşener’i tutarsız olmakla ve çok kolaylıkla söz vermekle suçladı. Şahit olduklarını seçim sonu anlatacağını söyledi.

Akşener ile Yavaş arasındaki siyasi şiddet giderek sertleşti.

Ankara’da İYİ Parti yöneticilerinin, Milletvekili Adnan Beker’in istifa ederek Yavaş’la çalışmaları, Akşener’in bardağının taşmasına neden oldu.

Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’a savaş açtı. Ancak Akşener’in açtığı savaş İYİ Parti’nin kitlesinde karşılık bulmadı. İstanbul ve Ankara’daki İYİ Parti seçmeni büyük oranda kendi adaylarına değil de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na destek kararı aldı.

Böyle bir durumda İYİ Parti seçmeni İmamoğlu ve Yavaş’ı desteklerse Akşener’e bu defa kendi parti seçmeni ihanet etmiş olmaz mı?