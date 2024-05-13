Öfke, hırçınlık ve nobranlık ne diye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen ziyaret muhalefet kanadındaki meslektaşlarımızı öfkelendirdi. Oysaki “yumuşama” ya da “normalleşme” karşısında öfkelenmek niye ki?

Tahminlerim …

Varlıklarını kaosa ve cepheleşmeye borçlular.

Reytinglerini, tirajlarını kutuplaşmadan besliyorlar.

Gelir kaynakları karşı mahalleden temin ediliyor.

Erdoğan nefreti, Erdoğan kini böyle bir durumda nasıl büyüyecek?

İki liderin teması, diyalogu aradaki buzları eritirse nasıl kıvrak şekilde dans edecekler pistte.

Tam da kariyerlerinde yol almaya başlamışken yarım mı kalsın?

Öfkeleri bundandır diye düşünüyorum.

Oysaki AK Parti’nin destekçisi olan meslektaşlarımızın büyük bir kısmı bize buradan ekmek çıkmaz demediler. Bu ılımam siyasi iklim Türkiye’ye ve siyasi performansa neler katar.

Siyaset nereye evrilir. AK Parti’nin hiç alışık olmadığı siyaset diline, stiline gönderme yapmadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel’in görüşmesine, temasına, diyaloguna açık oldular.

Mücadeleciler neden müzakere ediyorsunuz demediler.

AK Parti’nin destekçisi olan yazarlar geliştirilen siyaset dilini ve şeklini değil içeriği kısmında olmanın daha doğru olması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

Özgür Özel’in geliştirdiği bu siyaset tarzı tepkileri ne kadar göğüsleyecek ne yapacaklar?

İlerleyen günlerde nasıl bir Özgür Özel politikası izleyecekler?

Çünkü siyasette haksızca yapılan her eleştiri daha sonra yapılacak haklı eleştirilerin de etkisini düşürür. Eleştiri yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler atlanmamalı.

Siyaset dinamiktir. Siyasetin öznesi insan, anahtarı samimiyettir.

O nedenle doğru bir planlama, etkin bir siyasal swot analizi, kısa, orta ve uzun vadeli süreçlerin belirlenmesi,

Kitle iletişim araçlarının, medyanın, dijital mecraların doğru ve etkin kullanılması,

Yerel, ulusal ve küresel politikaları doğru okuyarak iletişim stratejisinin içselleştirilmesi,

Siyasal imajın oluşmasında önemlidir.

Siyasal oluşumda kişilerin değil toplumun beklentilerinin karşılanması esas alınmalıdır. Siyasetteki yol arkadaşı önemlidir. Ufkumuzu açmayan açamayan insanlar yolumuzu da açmaz, açamaz.

Siyaset üretenler ve siyasiler samimi oldukları sürece dokunamayacakları kapı yoktur.

ORTAK PAYDA ATATÜRK

Bir dizi var sürekli birbirleriyle çaprazlama yapılarak daha farklı kombinasyon nasıl sağlanır diye…

Muhafazakâr kadınların bu denli etkisiz elemen olduğu bir dünya var mı? Bilmiyorum

Bu dizideki şirkette hiçbir şekilde kadın çalışan olmamış. Topuklu ayakkabı sesi hiç duyulmamış. İşyerine gelen ilk ve tek kadın çalışana şirketteki diğer erkekler canavar görmüş gibi alttan alttan bakıp yüzlerini çeviriyor.

Bu tiplemelerde ilginçtir badem bıyıklı.

İşyerinin duvarına Atatürk portresi asan bir kadın ve bundan reaksiyon yaratan bir adam arasındaki tartışma.

“Ne o rahatsız mı oldunuz? Sevmiyor musunuz yoksa?” diyor kadın. Adam da o “aksesuar” diyerek tepkisini gösteriyor. Ben hayatımda çok defa Atatürk tartışması gördüm. Ama bu kadar ilkelini, bu kadar boş olanını, bu kadar tribünlere oynayanını görmedim.

Bu toplum Atatürk üzerinden prim yapmaktan ne zaman kurtulur?

Bir taraf ilahlaştırırken,

Bir taraf neden günahkâr ilan eder, din karşıtı gösterir ki?

Her türlü ideolojiden bağımsız olarak Atatürk bu ülke insanlarının minnet ve saygı duyması gereken ortak paydadır.