Erdoğan ve Özel görüşmesinde Bahçeli çevrimdışı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk rüzgâr Özel’in Yavuz Donat’a yaptığı değerlendirme ile başladı. Özgür Özel, bayramda Cumhurbaşkanı’nı arayacağını, görüşmek için randevu isteyeceğini açıkladı.

Sonraki süreci hep birlikte takip ettik. Bayramda atılan ilk adım, kar topu gibi büyüdü. Oldukça olumlu bir siyaseti gündem oluştu.

Seçimden çıkan sonuçlar CHP’ni birinci parti, AK Parti ikinci sırada yer aldı.

Beklenti: CHP erken seçim diye bastırır,

İktidar bu genel seçim değil diye direnir,

Ülke gerilir, önümüzdeki 4 yıl böylece heba olur gider diye endişe ediliyordu.

Bu endişe boşa düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel arasında kurulan diyalogla beklentiler boşa çıktı. MHP Lideri Bahçeli’nin katkısıyla siyasette yumuşak bir iklime geçildi. Oysaki bazıları Erdoğan- Özel görüşmesinde, Bahçeli’yi çevrimdışı bırakacaklar diye yorumlayanlar yanıldı. Böyle bir beklenti siyasete katkı sağlayamaz. Bahçeli seçim sonrası, Özgür Özel’i arayıp tebrik etmişti. Bahçeli yeni sürecin mimarlarındandır.

Bu yeni siyaset tarzı; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ve Bilge Lider Bahçeli eliyle ilerleyecek.

AK Partili olup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı,

CHP’li olup Özgür Özel’i,

MHP’li olup Bahçeli’yi anlamayanlar, anlamak istemeyenler var.

Sandıktan siyasi kazanç elde eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ama aynı zamanda ağır sorumluluğu olan yine Özgür Özel. Çünkü çoklu cephede çarpışıyor Özel.

Ekrem İmamoğlu cephesi var;

Ekrem İmamoğlu yaşanan bu siyasi diyaloğun kendisine karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu düşünüyor.

Siyasetteki son gelişmeleri cumhurbaşkanı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olarak görüyor.

Özgür Özel’in kendisine karşı köpürtüldüğünü düşünüyor İmamoğlu.

CHP içindeki radikal sol cephesi var;

CHP içindeki aşırı sol görüşe sahip seçmense Özgür Özel’in diyalog siyasetine yüksek sesle karşı çıkıyor.

Onlarda kavga ve kinden beslendikleri için hayallerinin suya düştüğünü düşünüyorlar. Bu yüzden de Özel’i uyarıyorlar.

Bir süre sonra ise sözlü savaş düellosu başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaseten doğru olanı yapıyor. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Esra Toptaş’ın sorularını Habertürk ekranlarında cevaplayan Özel; kendi siyasi üslubunu ve tarzını cesurca ortaya koydu. Partisine büyük katkı sağlamanın yanında ülke siyasetini de olumlu anlamda farklı kulvara taşıyor. Özel tüm bunları yaparken egoyla değil de bu ülkenin emekli öğretmeni olan anne babanın çocuğu, yatılı okulda devletin karavanasından doyan vatandaş bilinciyle hareket ediyor.