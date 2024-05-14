Belirsizlik değil denge olmalı

Kamuda tasarruf paketi açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarının azaltılmasını öngören tasarruf paketini açıkladı ancak tedbirlerle ne kadar tasarruf hedeflendiğini belirtmedi. Önceliğin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu söyleyen Şimşek, alınan önlemleri sekiz başlıkta topladı. Bu kapsamda mal ve hizmet alımı ile yatırım ödeneklerinden kesinti yapılmasının yanı sıra personel alımına da sınırlama getirilecek. Pakette, çoklu maaş alan kamu çalışanları da var. Birden fazla yerde yönetim kurulu üyesi olanları da içine alıyor.

Genel çerçeveyi çizen Cevdet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendirileceğini belirtmişlerdir. Yapılacak idari düzenlemelerden hiçbir kurumumuz istisna değildir. Genelgede düşünülen tek istisna, konumu gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” diye konuştu.

Tedbir paketini farklı kılan üç husus

Pakette yer alan tedbirleri açıklayan Mehmet Şimşek, en önemli önceliğin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak olduğunu vurguladı. Şimşek “AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin AK Parti’nin önemli özelliği olduğu ortaya çıkacaktır” derken, söz konusu tedbirlerin son tasarruf paketi olmayacağını söyledi.

Şimşek, bugünkü tedbir setinin geçmişteki uygulamalardan farklı olduğu üç noktayı “Birincisi Orta Vadeli Program’a uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. İkinci olarak, çok güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak tedbirler tüm kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi, mahalli, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır” diye anlattı.

Şimşek, şöyle devam etti:

“İlk başlığımız kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sisteminde taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik. Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül anlayışla sağlayacak. Plaka bazlı olarak taşıtlarla ilgili süreci takip edeceğiz. Yaşı, kilometresi ve kullanımını izleyeceğiz. Sisteme veri girişi başladı. Bu sistemle hedefimiz, ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır” dedi.

Burada şuna dikkat çekmek gerekir.

Yılmaz ve Şimşek’in görev yaptığı kabine Haziran 2023’te kuruldu. O tarihten itibaren;

Sadece para politikaları yetmez,

Maliye politikaları,

Kamuda tasarruf ve üst düzey verimlilik gerekirdi. Yapılan çağrılar dikkate alınmadı.

İğneden ipliğe zam yapıldı.

Faizler arttırıldı.

Tasarruf ve verimlilik konusunda hiçbir önlem alınmadı.

Makamlara, konaklamalara, araçlara, davetlere, yemeklere harcanan paraya kimse dur demedi.

Yetmedi…

Belediyelerin pek çoğunda harcamalar dudak uçuklattı.

Kiralık bina ve kiralık araç giderleri,

Kamu Özel İş Birliği projeleri,

Yol, tünel, köprü, havaalanları projeleri,

Bu projelere verilen garanti desteği,

Kamu ihaleleri,

Bütün bunlara neden yeşil ışık yakıldı.

Audi A8’ler yerine neden Passat’lar olmadı. Bu ülkenin vatandaşı samimiyet istiyor. Siz gariban bir ailenin evine Audi A8 araçlarla giderseniz o vatandaşa geçecek olan ancak sizin samimiyetsiz duruşunuz olacaktır. Bu ülke insanı şunu söylüyor zorluğu ve darlığı beraber çekelim ama refahı ve zenginliği de beraber paylaşalım. Zenginlik iktidara yakın olanlara, fakirlikte sade vatandaşa olmamalı.

Bu zamanda bir baba evine erzak alamıyorsa, bir anne evladına süt alamıyorsa toplumda huzurdan bahsedilemez. Markette bir annenin çocuğu en ucuz et olan tavuk etini almak istiyor. Annenin elinde bir paket makarna ve mercimek var, kıvranıyor kadıncağız ama çaresiz. Çocuk göz yaşlarıyla marketten çıkıyor. Bunun gibi yüzlercesi var. O nedenle en temel ihtiyaç olan barınma ve beslenme mutlak suretle sağlanmalıdır. Çocuklarımızda yetersiz beslenme sonucu zekâ geriliği görülme oranı her geçen gün artmaktadır.



Tasarruf kamuda ve gelir düzeyiyle doğru orantılı olarak yapılmalıdır. Azdan az, çoktan çok. Hedef 100 milyar liralık tasarrufsa.