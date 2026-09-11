İstanbul’da okullarda ilk gün ders saatleri değişti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi gününe ilişkin ders saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

3 MİLYONLUK HAREKET PAZARTESİ BAŞLIYOR

İl genelinde yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni eğitim döneminin ilk gününde trafiğe çıkacağı belirtildi.

İLK GÜN YOĞUNLUĞUNA TEDBİR OLARAK SAATLER DEĞİŞTİ

Velilerin de öğrencilerini özel araçlarıyla okullara götürmesinin kent genelindeki trafik yoğunluğunu artırabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla ders başlangıç saatlerinde düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Düzenlemeyle öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına daha güvenli şekilde ulaşmasının yanı sıra, şehir içi trafiğin daha düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği bildirildi.