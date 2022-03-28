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İstanbul’da inanılmaz olay! Tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı

İSTANBUL'da bu da oldu. Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında bir kolu olmadan okul servisi kullandığı görülen engelli sürücü, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timlerince, servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polisi bile şaşkına çeviren bir durum yaşandı. Ekiplerin bu sabah saatlerinde Ataşehir ilçesinde okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde, çok sayıda sürücü didik didik incelendi.

İlçeye bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan bir okul girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan ve bir kolu olmadan araç kullandığı görülen L.G. adlı sürücü gözaltına alındı. Kontroller sırasında durdurulan okul servisinin şoförü L.G.’nin engelli olduğu ve sağ kolu olmadığı anlaşıldı.

Durdurulan minibüsten indirilerek evrakları incelenen engelli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri” ve “Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Okul servisi ise trafikten men edildi.

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