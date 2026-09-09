İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği ve bu ürünlerden elde edilen paranın kayıt dışı olarak ülkeye sokulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali inceleme raporlarını değerlendiren ekipler, şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferlerini incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.