İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.