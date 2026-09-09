İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayağaza kampüsü içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın nedeniyle okul binası tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.