İsmail Kartal telefonları açmıyor antremana çıkmadı Fenerbahçe'de istifa krizi
ROMA maçı sonrasında "geri dönmemek üzere istifa ediyorum" diyen İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım ile görüştükten sonra antremana çıkacağı haberi gelmişti. Fenerbahçe'den gelen son haber ise şaşırttı. İsmail Kartal telefonları açmadı antremana da çıkmadı.
Fenerbahçe’de Roma maçının ardından istifa kararı alan Teknik Direktör İsmail Kartal konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın istifayı kabul etmediği ve yapılan görüşmeden “yola devam” kararı çıktığı öne sürülürken, Kartal’ın saat 12.00’deki antrenmana çıkmadığı ve tesislere gitmediği belirtildi.
Fenerbahçe’de Roma maçının ardından başlayan İsmail Kartal belirsizliği sürüyor. Karşılaşmanın ardından görevinden istifa edeceğini bildiren tecrübeli teknik adamın kararına Başkan Aziz Yıldırım’ın karşı çıktığı aktarılmıştı.
'AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ' DENMİŞTİ
Sabah saatlerinde Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında görüşme gerçekleştirildiği ve antremana çıkacağı söylenmişti.
TELEFONU AÇMIYOR ANTREMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'den gelen son bilgi, sarı-lacivertli kulüpteki teknik direktör muammasını daha da büyüttü.
-İsmail Kartal’ın saat 12.00’de gerçekleştirilecek antrenman için tesislere gitmediği ve takımın başında sahaya çıkmadığı aktarıldı.
-Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'a ulaşamıyor.
-Telefonlara cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcıyla temas kurulamıyor.
-Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de tesislerden ayrılarak İsmail Kartal ile görüşmeye gittiği belirtildi.
İsmail Kartal'ın sözlü istifasının ardından göreve geri dönmek istemediğini yakın çevresine ilettiği iddia edildi.