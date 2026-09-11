İsmail Kartal telefonları açmıyor antremana çıkmadı Fenerbahçe'de istifa krizi ROMA maçı sonrasında "geri dönmemek üzere istifa ediyorum" diyen İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım ile görüştükten sonra antremana çıkacağı haberi gelmişti. Fenerbahçe'den gelen son haber ise şaşırttı. İsmail Kartal telefonları açmadı antremana da çıkmadı.