İŞAD’dan Başbakan Ünal Üstel’e Kıbrıs Teknoloji Üssü ziyareti

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) heyeti, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek İŞAD Bilişim Kurulu tarafından hazırlanan Kıbrıs Teknoloji Üssü Projesi ile Türkiye’de gerçekleştirilen temasların sonuçlarını aktardı.

İŞAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Genel Sekreter Metin Yılgın, Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Aytaçoğlu ile İstanbul Temsilcisi ve Bilişim Kurulu Başkanı Fevzi Uzel yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel’e ise Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Prof. Dr. Mehmet Ağa eşlik etti.

Üstel: Proje Orta Vadeli Plan’a dahil edilecek

Görüşmede, Kıbrıs Teknoloji Üssü’nün KKTC’nin dijital dönüşümü, yüksek teknoloji üretimi, yatırım kapasitesi, nitelikli istihdamı ve savunma sanayii altyapısının geliştirilmesi açısından taşıdığı stratejik önem ele alındı.

Projenin teknoloji alanında oluşturacağı altyapı ve ekosistemin, KKTC’nin savunma sanayii altyapısının geliştirilmesine de destek vermesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Kıbrıs Teknoloji Üssü kapsamında teknoloji ve savunma sanayii alanlarının birlikte ilerlemesi öngörülüyor.

Başbakan Üstel, dijital dönüşümün hükümet programında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek İŞAD’ın hazırladığı Kıbrıs Teknoloji Üssü Projesi’ni çok değerli bulduğunu ve beğendiğini ifade etti. Üstel, projenin Hükümetin Orta Vadeli Planı’na dahil edilmesi yönünde irade ortaya koydu.

Görüşmenin en önemli somut sonuçlarından biri de projenin ihtiyaç duyduğu yasal altyapının oluşturulması konusunda atılan adım oldu. Başbakan Üstel, gerekli hukuki hazırlıkların zaman kaybedilmeden başlatılması için Başbakanlığa bağlı hukukçulara talimat verdi.

Projenin koordinasyonu için Mehmet Ağa görevlendirildi

Başbakan Üstel ayrıca, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Prof. Dr. Mehmet Ağa’yı, Kıbrıs Teknoloji Üssü Projesi’nin yürütülmesinde İŞAD ile Başbakanlık arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirdi.

Prof. Dr. Ağa, görüşmenin ardından Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile birlikte İŞAD Bilişim Kurulu tarafından oluşturulan Kıbrıs Teknoloji Üssü çalışma grubuna dahil olarak çalışmalara başladı.

Toplantıda ayrıca Türkiye ile KKTC arasında hayata geçirilmesi planlanan fiber optik kablo altyapısı da gündeme geldi. Başbakan Üstel, Türkiye ile bu konuda imzalanan anlaşma ve yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Fevzi Uzel: “Artık projeyi somut adımlarla hayata geçirme aşamasındayız”

Kıbrıs Teknoloji Üssü çalışmalarını İŞAD Bilişim Kurulu bünyesinde yürüten İŞAD İstanbul Temsilcisi ve Bilişim Kurulu Başkanı Fevzi Uzel, görüşmenin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir fikir ortaya koymakla yetinmedik. Projemizi hazırladık, geliştirdik, yatırımcılarla görüştük ve Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarına anlattık. Şimdi Başbakan Ünal Üstel’in ortaya koyduğu güçlü irade ile çok önemli bir aşamaya geldik. Yasal altyapının hazırlanması için talimat verilmesi, projenin Orta Vadeli Plan’a alınacağının ifade edilmesi ve Sayın Mehmet Ağa’nın koordinasyonla görevlendirilmesi bizim için son derece kıymetlidir. Artık hedefimiz konuşmaktan öteye geçerek Kıbrıs Teknoloji Üssü’nü somut adımlarla hayata geçirmektir.”

Uzel, projenin temel hedefinin KKTC’yi teknoloji tüketen değil teknoloji üreten ve ihraç eden; gençlerini kaybeden değil gençlerine gelecek sunan; teknoloji ve savunma sanayii alanında bölgesinde söz sahibi bir ülke haline getirmek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Teknoloji Üssü’nün teknoloji üretimi ile savunma sanayii kapasitesinin birlikte geliştirilmesine katkı sunması, teknoloji ve savunma sanayii alanlarının birbirini destekleyen bir yapı içerisinde ilerlemesi hedefleniyor.

10 yılda 10 bin istihdam, 10 milyar dolar ihracat hedefi

Kıbrıs Teknoloji Üssü Projesi ile uzun vadede 10 bin nitelikli istihdam oluşturulması ve 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında yıllık ortalama 1000 kişilik nitelikli istihdam ve 1 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Projenin aynı zamanda KKTC gençlerinin Ada’da kalmasına, yurt dışında yaşayan nitelikli Kıbrıslı Türklerin geri dönüşünün teşvik edilmesine ve Türkiye’nin teknoloji, üretim ve savunma sanayii birikiminin KKTC ile daha güçlü biçimde buluşturulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

İŞAD, Ankara’da başlatılan ve KKTC’de sürdürülen temasların ardından, Kıbrıs Teknoloji Üssü’nün artık uygulama ve kurumsallaşma safhasına taşınması amacıyla çalışmalarına devam edecek.