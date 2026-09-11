İran'da büyük kriz! Pezeşkiyan'dan ABD'ye savaş mesajı

İran ve ABD arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'ye saldırıların hedefiyle ilgili dikkat çeken bir tepki gösterdi.

'SAVAŞ ADAMIYSANIZ, ORDUYLA SAVAŞIN'

İran'da sivil ve enerji altyapılarını hedef almayı sürdüren ABD'ye mesaj yollayan Pezeşkiyan, "Savaş adamıysanız, orduyla savaşın. Altyapıyla, insanların ekmeğiyle, geçim kaynaklarıyla derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.

ABD SAVAŞI SONRASI İRAN'DA ENERJİ KRİZİ

Pezeşkiyan; İçişleri, Petrol, Enerji ile Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlıklarından yetkililerin katıldığı Yakıt Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümünün kapatılacağını söylemişti.

İran’da son dönemde yaşanan peş peşe elektrik kesintilerinin temel nedeninin, termik santrallere yeterli yakıt sağlanamaması olduğu belirtiliyor. Ülkenin elektrik üretiminin yüzde 86’dan fazlasını karşılayan termik santrallerde doğal gaz tedarikinin geçen yıllara göre azalması, buna karşılık sıvı yakıt stoklarının da ciddi biçimde gerilemesi elektrik üretimini olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle konutlarda doğal gaz tüketiminin artmasının santrallere ayrılan gazı daha da azaltabileceği ve kış aylarında elektrik arzında daha ciddi sorunlar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Başkent Tahran'da gün aşırı​​​​​​​ 2 saat elektrik kesintisi uygulanırken, bir taraftan ABD savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar, diğer taraftan enerji üretim ve dağıtım sisteminin geliştirilememesi ülkede enerji sorununun sürmesine neden oluyor.