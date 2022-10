İnsan kaybettiğini ne zaman anlar?

İnsanı ruhundan bağımsız hareket etmesine neden olan her bir fiilin, aynı zamanda 'insanın içindeki insanlığı' da tulum gibi sıyırdığı gerçeğini unutalı çok oldu. Fakat bundan daha da önemlisi de var; her şeyini kaybetmek üzere olan insanın yeni bir iddia ortaya koyamaması. Çünkü bu durum, insana her şeyini kaybetmekten daha fazlasını; kaybetmenin güvence ve devamlılığını sağlamaktadır.