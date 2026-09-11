İmamoğlu mahkemede Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap verdi! Ben siyasi tutsağım

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu savunmasının önemli bölümünü hakkında yürütülen dava ve soruşturmalara ayırdı. Son iki yılda yalnızca siyasi rakipleriyle değil, arka arkaya açılan davalar ve soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını savunan İmamoğlu, yargı süreçlerinin siyasi amaç taşıdığını ileri sürdü.

“BEN SİYASİ BİR TUTSAĞIM”

İmamoğlu, savunmasında özellikle tutukluluğuna ilişkin kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

Hakkında 13 ayrı dava bulunduğunu, bunların 12’sinin ceza, birinin idari yargı davası olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Ben bugün çok sayıda siyasi davayla, insan haklarını hiçe sayan sayısız hukuk soruşturmasıyla karşı karşıyayım. Ben tümüyle siyasi davaların muhatabıyım. Ben siyasi tutukluyum, tutsağım. Ben bu ülkenin 87 milyon yurttaşı için verdiğim Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim.”

İmamoğlu ayrıca hakkında devam eden davalarda çok sayıda hakim değişikliği yaşandığını ve son aylarda onlarca kez duruşmaya çıktığını belirterek, hayatının “adliye koridorları ile cezaevi arasına sıkıştırılmak istendiğini” söyledi.

KILIÇDAROĞLU “SİYASİ TUTUKLU DEĞİL” DEMİŞTİ

İmamoğlu’nun “Ben siyasi tutsağım” sözleri, CHP’deki 38. Olağan Kurultay’a ilişkin mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce yaptığı açıklama nedeniyle ayrıca dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, 8 Eylül’de Euronews Türkçe’ye verdiği röportajda İmamoğlu için, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” demişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkındaki davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunmuş, buna karşılık tutuklanmasını doğru bulmadığını da söylemişti.

İmamoğlu bugünkü savunmasının bu bölümünde Kılıçdaroğlu’nun adını doğrudan anmadı. Ancak “siyasi tutukluyum, tutsağım” vurgusu, Kılıçdaroğlu’nun “siyasi tutuklu değil” sözlerinin hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

HAKİM “DAVANIN ÖZÜNE DÖNELİM” DİYE ARAYA GİRDİ

İmamoğlu’nun savunmasında genel siyasi ve hukuki sürece uzun süre yer vermesi üzerine hakim de araya girdi.

Hakim, İmamoğlu’na savunmasını bölmek istemediğini belirterek, konunun özüne dönülmesini ve savunmanın mevcut dava üzerinden sürdürülmesini istedi.

İmamoğlu ise yaşadığı yargı süreçlerinin huzurdaki davadan bağımsız olmadığını savunarak konuşmasına devam etti.

ERDOĞAN’A SERT ELEŞTİRİLER

İmamoğlu savunmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın yargı politikalarına yönelik sert eleştirilerde de bulundu.

Yargının siyasi rekabetin aracı haline getirildiğini söyleyen İmamoğlu, kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarın rakibi olarak görüldüğü bir dönemde art arda davalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İmamoğlu, seçilmiş belediye başkanları ve siyasetçilere yönelik süreçleri eleştirirken, yaşananları “milli iradenin etkisizleştirilmesi” olarak nitelendirdi.

ŞADİ YAZICI İÇİN “NEZAKETSİZ” SÖZÜNÜ SAVUNDU

İmamoğlu daha sonra davanın esasına ilişkin savunmasına geçti.

25 Ekim 2022’de Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı’nda yaşanan gerginliğin ardından eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı için kullandığı “nezaketsiz” ifadesinin hakaret amacı taşımadığını savundu.

İmamoğlu, söz konusu ifadeyi “orada yaşanan somut bir provokasyona karşı durum tespiti” olarak kullandığını söyledi.

25 Ekim 2022’deki törende Yazıcı’nın konuşması sırasında salondan tepkiler yükselmiş, İmamoğlu da daha sonra, “O arkadaş burayı germeye gelmiş… Provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir” ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

İmamoğlu aynı dosyada daha önce beraat etmiş, ancak Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan değil usul yönünden bozmuştu. Yeniden yargılama kapsamında İmamoğlu’nun yüz yüze savunmasının alınmasına karar verilmişti.

İmamoğlu 5 Haziran’daki duruşmaya katılmak üzere Silivri’den Anadolu Adliyesi’ne doğru yola çıkarılmış, ancak yaklaşık 60 kilometrelik yolculuğun ardından cezaevi aracında arıza olduğu gerekçesiyle geri götürülmüştü. İmamoğlu daha sonra SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmış ve yaşananlara tepki göstermişti.

Yeni duruşmanın ise dosyaya atanan hakimin kararıyla Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yapılmasına karar verildi.