GÜNCEL

Ihlamur Kasrı'nda tepki çeken lüks mevlid

Ihlamur Kasrı'nda Berra isimli bebek için düzenlenen mevliddeki lüks, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Türkiye, son dönemde muhafazakar zenginlerin yaptıkları kutlamaları konuşuyor.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan, bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması dikkat çekiyor.

Muhafazakar camianın önemli isimlerinden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da kaleme aldığı bir yazıda bu kutlamalara çok sert tepki göstermiş, "Bunun neresinde din ya da ahlak var" demişti.

Şimdi de bebek mevlidi

Ihlamur Kasrı'nda Berra isimli bebek için düzenlenen mevliddeki lüks, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Ekşisözlük'te de gündem olan mevlide ilişkin başlığı açan kullanıcı tepkisini, "5 metrekare odada 3 yıl açlıkla mücadele etmiş peygamberin ümmeti bu olmamalı" diye dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Andorra Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Ihlamur Kasrı'ndaki bebek mevlidi ortalığı karıştırdı
Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı
Bab'daki bombalı terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı
İngiliz ordusunun Irak ve Afganistan'da savaş suçlarının örtbas edildiği ileri sürüldü
Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü
60 saniyede bugün (17 Kasım 2019)
Usta oyuncu Yıldız Kenter vefat etti
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu
Orta kulak iltihabı belirtileri çocuklarda daha farklı! Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir
Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil sonrası bu görüntüler paylaşılıyor
Haluk Levent resmen bombaladı! Cem Yılmaz ile 'vurgun' polemiği alevleniyor