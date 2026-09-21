İçişleri Bakanı Çiftçi'den 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Pınar Erden Güneş