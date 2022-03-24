İBB ve İETT’yi kim batırmak istiyor, İmamoğlu mu UKOME mi?

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma zam talebini bir kez daha oy çokluğu ile red kararı verdi. İBB Basın Müşaviri Murat Ongun, red kararına “İBB ve İETT’yi batırmak istiyorlar” sözleriyle tepki gösterdi. İBB’nin ısrarlı zam talebininin nedenini ise akaryakıta yapılan zamları gösterdi Murat Ongun.

Haksız değil!

Aralık 2021’de ulaşıma yapılan yüzde 27’lik zammın ardından akaryakıta yağmur gibi zam geldi. İBB, Şubat ayında da yüzde 36’lık zam talebinde bulunmuştu.

Ve fakat…

Seçim meydanlarında, “Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak” diyerek bol keseden dağıtan da Ekrem İmamoğlu’nun kendisiydi. Bugünleri öngörmedi Ekrem Bey; akaryakıta başkan olduğu dönemde zam yapılmayacağını düşünmedi herhalde.

Bakın ne diyor o günlerde:

- İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değil. Gerekirse, kâr etmezsiniz de…

Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’a kulak verelim:

- Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam karar çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç, İBB ve İETT’yi batırmak.

Şimdi, şu soruyu sormaya hakkımız yok mu?

”İBB ve İETT’yi seçim meydanlarda bol keseden dağıtan senin başkanın mı, yoksa “kesinlikle ucuzlayacak” sözüne karşı, zamma hayır diyen UKOME mi batırmak istiyor?”

Sadece ben değil, İstanbul’da yaşayan herkes Murat Ongun’dan bu sorunun cevabını alma hakkına sahip değil mi?

İstanbul’a belediye başkanı olmadan evvel, İBB ve İETT’Yİ “batırma” vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB ve İETT’nin batırılmak istendiğini söylerken, aradığı kişi veya kişileri en yakınında araması gerekiyor.

Murat Ongun kusura bakmasın, UKOME’yi suçlaması, abesle iştigalden başka bir şey değil!