Hiç kimse dindar veya müslüman olmak zorunda değil!

Cezaevine yeni giren bir tutukluyu eski mahkumlar sırasıyla “Allah kurtarsın” sözleriyle karşılar… Ama yeni tutuklu yarın çıkacağından emin bir şekilde konuşuyor:

“Çok fazla kalmayacağım, ben suçsuzum.”

Ama o yarın hiç olmuyor, yıllar yılları deviriyor… Hasılı hırsız hırsızlığını, katil katil olduğunu kabul etmiyor etmiyor ilk başta… Tıpkı Özgür Özel ve tayfası gibi… Kıyamet kopuyor, onlar habire siyasi operasyondan dem vuruyor…

Tunç Soyer için “suçsuz” diyor Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcısını hedef gösteriyor Akın Gürlek gibi…

Ve fakat… Tunç Soyer’i ihbar eden kendi Belediye Başkanı… şimdiki yani… Cemil Tugay’a iki laf edeceğine, savcıya söylüyor… Olup biteni anlamadan, ya da bilerek nerede ne hırsızlık varsa, nerede ne soygun varsa sahip çıkıyor… Ne diyeyim, Allah şifasını versin!

AYNI TAS AYNI CANAN

Temel Karamollaoğlu’nun rahmetli Necmettin Erbakan’ın anma töreninde baştacı ettiği Canan Kaftancıoğlu da, Leman denilen paçavranın alçaklığına arka çıkmış…

Şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Ancak bu kadın ne yiyor, ne içiyor gerçekten anlamak mümkün değil…

Diyor ki…

“Alma okuma… “

Hey Allah’ım ya… Yahu biz zaten okumuyoruz ki… Toplumun büyük bölümü de okumuyor… O alçaklığı yapmadan evvel belki de bir çok kişi bu paçavranın adını bile bilmiyordu… O alçaklığı yapmasaydılar, Leman diye bir dergiyi bugün dünkü gibi hala konuşmuyor olacaktık… Ama Canan Hanım’ın kafası başka yerde… Dün ne idiyse, bugün de aynı… gitti gideli hiç değişmemiş…

Aynı tas, aynı Canan…

DİNDAR OLMAK ZORUNDA MIYIZ!

Bahar Feyzan haklı… Kimse müslüman olmak zorunda değil… İsteyen müslüman, isteyen ateist, isteyen hristiyan… kim ne isterse, hiç kimse hiç kimseyi dinini seçme konusunda zorlayamaz…

Dinde zorlama olmadığını Bahar Feyzan bilse… herhalde böyle bir paylaşım yapmazdı… Dinde zorlama yok ama dinini yaşayanlara her türlü zorlama ve zorbalık geçmişte yapıldığı gibi bugün de yapılıyor…

Daha dün, halk otobüsünde başında takke olan vatandaşa yapılanları gördük… Daha dün İzmir’de çarşaflı kadına saldıran aşağılık yaratığın yaptıklarını izledik…

Leman’ın yaptığı mesela… zorbalık değil mi?

Benim dinim bana, senin dinin sana tamam ama, herkesin birbirinin dinine saygı duyması gerekmiyor mu? Benim Peygamberime saygısızlık yapan birine tepki göstermek, onun müslümanlığına veya başka bir dine mensup olduğuna karşı olmak anlamı taşımıyor. Açıkçası ben Bahar Feyzan’ın böyle bir paylaşım yapmasına anlam veremedim.