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Halk Bankası kurumsal kredi faizlerini 200 puan düşürdü iddiası yalan çıktı

Halk Bankası kurumsal kredi faizlerini 200 puan düşürdü iddiası yalan çıktı

Halkbank'ın kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdüğü iddiası medyaya servis edildi. Halkbank son dakika haberlerinin ardından anında açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

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