Hafta sonu hava değişiyor! Yağmur İstanbul’a ne zaman gelecek, sıcaklık kaç derece olacak?

Hafta sonu yaklaşırken yağış ve sıcaklık tahminleri yeniden araştırılmaya başlandı. “Hafta sonu hava nasıl olacak?”, “Yağmur ne zaman başlayacak?”, “İstanbul’a yağmur ne zaman gelecek?” ve “Cumartesi-pazar hava kaç derece olacak?” gibi sorular merak ediliyor. Güncel tahminler İstanbul’da cumartesi günü yağış beklenmediğini, pazar günü ise yer yer sağanakların başlayacağını gösteriyor. Peki yağış hangi gün etkili olacak, sıcaklık ne kadar düşecek? İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Eylül’de güncellediği 5 günlük tahmine göre hafta sonunda Türkiye’nin farklı bölgelerinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. İstanbul’da cumartesi daha açık ve sıcak bir hava öne çıkarken pazar günü yağış ihtimali artıyor. MGM, kısa vadeli tahminlerde ilk üç gün için tutarlılığın yüzde 80-90 civarında olduğunu belirtiyor.

İSTANBUL’A YAĞMUR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul için güncel tahminlerde 13 Eylül Pazar günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü ise kentte belirgin bir yağış tahmini bulunmuyor. Bu nedenle hafta sonu planı yapanlar açısından yağışın esas olarak pazar günü etkisini göstermesi bekleniyor.

12 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

12 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da güneşli ve büyük ölçüde yağışsız bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın yaklaşık 28 dereceye kadar çıkması, gece ise 18 derece civarına gerilemesi öngörülüyor. MGM’nin saatlik tahminlerinde cumartesi gün boyunca yağış işareti bulunmuyor.

13 EYLÜL PAZAR İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

Pazar günü hava cumartesiye göre değişecek. Güncel tahminlerde İstanbul’da yer yer sağanaklar görülmesi beklenirken en yüksek sıcaklığın yaklaşık 25 derece seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Böylece kentte hem yağış başlayacak hem de sıcaklık birkaç derece düşecek.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Evet. Cumartesi günü yaklaşık 28 dereceye çıkan sıcaklığın pazar günü 25 derece civarına inmesi bekleniyor. Pazartesi günü de yer yer sağanak tahmini sürerken sıcaklığın yaklaşık 24 derece seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Bu nedenle yeni haftanın ilk günlerinde daha serin bir hava öne çıkacak.

İSTANBUL’DA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Mevcut tahminlerde yağış ihtimali pazar ve pazartesi günlerinde öne çıkıyor. Salı günü daha çok bulutlu bir hava beklenirken çarşamba günü yeniden sağanak ihtimali bulunuyor. Tahminler zaman yaklaştıkça değişebileceği için özellikle yağışın saat ve ilçelere göre dağılımında MGM’nin güncel duyurularını takip etmek gerekiyor.