MEDYA

Güvercin 3. bölüm fragmanı

Güvercin dizisi 3. yeni bölümüyle 8 Aralık 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Güvercin'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Güvercin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güvercin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Güvercin 8 Aralık 2019 Pazar akşamı Star'da...

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. 

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt üst olur. 

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Mersin'de 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı
İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye yönelik PKK tehdidinin farkındayız
Altay Trabzonspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ceren Özdemir'i öldüren zanlı suçunu itiraf etti Korkunç gerçek ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Savaşçı 85. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. bölüm 2. fragmanı
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Kalk Gidelim 89. bölüm 2. fragmanı
Ferhat ile Şirin 3. bölüm 2. fragmanı
AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi TC ile sonuç sorgulama
Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı
Doğa Koleji'nde neler oluyor Doğa Koleji olayı nedir öğretmenler eylemde