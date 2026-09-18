Gülsen Tuncer hayatını kaybetti! Gülsen Tuncer kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Sanat dünyası usta oyuncu Gülsen Tuncer’den gelen acı haberle sarsıldı. “Gülsen Tuncer kimdir?”, “Gülsen Tuncer neden öldü?”, “Kaç yaşındaydı?” ve “Hangi dizilerde oynadı?” gibi sorular araştırılıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Film-San Vakfı, Tuncer’in 81 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme, sanat yönetmenliği ve farklı sanat alanlarında çalışmalar yapan Tuncer, yarım asrı aşan kariyeriyle tanınıyordu.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana’da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusuydu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tuncer, Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi önemli isimlerden eğitim aldı. Profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda başladı.

GÜLSEN TUNCER KAÇ YAŞINDAYDI?

Usta sanatçı Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi 17 Eylül 2026 gecesi kamuoyuna yansıdı. Tuncer’in ölümü tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında üzüntüyle karşılandı.

GÜLSEN TUNCER NEDEN ÖLDÜ?

Gülsen Tuncer bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin son günlerde yayımlanan haberlerde kendisine 4. evre beyin kanseri teşhisi konulduğu belirtilmişti. Vefat haberlerinde de Tuncer’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü aktarıldı.

GÜLSEN TUNCER’İN HASTALIĞI NEYDİ?

Tuncer’in rahatsızlığına ilişkin ayrıntılar ölümünden birkaç gün önce kamuoyuna yansımıştı. 13 Eylül’de yayımlanan haberlerde usta oyuncunun beyin kanseri tedavisi gördüğü ve hastalığın 4. evrede olduğu bildirildi. Film-San Vakfı daha önce Tuncer’in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini açıklayarak sanatçı için destek mesajı paylaşmıştı.

GÜLSEN TUNCER AŞK-I MEMNU’DA KİMİ OYNADI?

Gülsen Tuncer, geniş izleyici kitlesinin hafızasında özellikle “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Arsen Hanım (Arsen Hala) karakteriyle yer etti. 2008’de başlayan dizideki performansı Tuncer’in televizyon izleyicileri arasında daha geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

GÜLSEN TUNCER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tuncer, uzun sanat kariyerinde “Aşk-ı Memnu”nun yanı sıra Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu, Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda rol aldı. Son dönem televizyon çalışmalarından biri de “Hakim” dizisi oldu. Tuncer tiyatro ve televizyonun yanı sıra sinema ve seslendirme alanında da uzun yıllar çalıştı.

GÜLSEN TUNCER’İN TİYATRO KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Tuncer profesyonel tiyatro yaşamına 1968’de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nun “Zilli Zarife” oyunuyla başladı. Daha sonra oyunculuğun yanında tiyatro yöneticiliği de yaptı ve Grup 6 Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Belediye Konservatuvarı, Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahne gibi kurumlarda çeşitli görevler üstlendi.

GÜLSEN TUNCER HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Gülsen Tuncer sinemadaki performanslarıyla da çeşitli ödüllere değer görüldü. “Bir Tren Yolculuğu” ve “Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu” gibi yapımlardaki rolleriyle yardımcı kadın oyuncu dalında ödüller kazandı. Uzun yıllara yayılan sanat kariyerinde oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı, seslendirme ve sanat yönetmenliği gibi farklı alanlarda da çalıştı.