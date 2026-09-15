Güllü’nün ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı! ''Gel seni camdan atacağım''

Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarda bulundu.

"SES KAYITLARININ ORJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önce son anlarının yer aldığı video için hem oynandı hem de kesildi iddiaları vardı. İşte bu iddialara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu videonun orijinalini savcılıkta dinlediğini iddia etti.

'GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM'

Kervan Eminoğlu "Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de diyor 'sebep ne?' diyor Tuğyan ise 'sebep çok' diyor' ifadelerini kullandı.

O GÖRÜNTÜLERİ İLK İZLEYEN BENİM"

ATV'nin haberine göre, videoyla oynandığı iddiasını da Güllü'nün oğlu, kardeşi Tuğyan tutuklanmadan önce ses kaydında itiraf etti. Tuğberk Yağız Gülter, "Olayın olduğu zaman Türkiye'de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı."

KANLI PİJAMAYI ESKİ NİŞANLISININ EVİNDE SAKLAMIŞ

Tuğyan Ülkem Gülter'in o gece giydiği pijamayı eski nişanlısı Kervan Emineoğlu'nun evinde sakladığı öne sürüldü. Ama o kanlı pijamanın neden saklandığı gizemini koruyor.

HASTALARA ŞİDDET UYGULUYORDU

ATV Haber Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait bir videoya da ulaştı. Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların yanında Tuğyan Ülkem Gülter'in halay çektiği görülüyor. Güllü'nün kızının o dönem hastalara şiddet uyguladığı iddiası kan dondurdu.