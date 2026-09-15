Motorin fiyatında korkulan oluyor son dakikada değişmezse bir ilk olacak

24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ ZAMLA 100 TL AŞILACAK

6.59 liralık zammın şoku atlatılmadan yeni zam haberi geldi. Bu gece yarısında motorinin litresine 2.5 TL ile 3 lira arasında bir zam göründü. Ekonomi yönetimi son dakikada bir müdahalede bulunmazsa bu zamla birlikte cumhuriyet tarihinde ilk kez motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşacak. Zammın pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16.00'da netleşecek. Bu zam yansıdığı taktirde motorinin litresi 45 ilde 100 TL sınırını aşacak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ise 98 TL'yi görecek.

Bu yılın başından itibaren motorin litre fiyatı yüzde 72.4, benzin yüzde 50.5 arttı.