Motorin fiyatında korkulan oluyor son dakikada değişmezse bir ilk olacak
Motorinin litre fiyatı 100 lira sınırına doğru hızla yol alıyor. Gece yarısı gelen 6 lira 59 kuruşluk zammın şoku geçmeden yeni zam haberi geldi. Son dakikada değişiklik olmazsa bir ilk yaşanacak ve 24 saat içinde motorine ikinci zam pompaya yansıyacak. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 45 ilde 100 lirayı aşacak.
İran savaşıyla artan petrol fiyatları Türkiye'de motorin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Yılbaşından bu yana yüzde 74'ten fazla zamlanan motorinin litre fiyatında 3 haneli rakamlara ramak kaldı. Gece yarısı motorine yapılan 6 lira 59 kuruşluk zammın ardından yeni zam haberi geldi. 24 saat içinde gelen ikinci motorin zammı pompaya yansırsa korkulan olacak ve motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşacak. Bu fiyata bir de 1 Ekim'de 3 liralık ÖTV eklemesi gelecek. İşte gece gelen zamla altüst olan motorin fiyatları ve yeni zam miktarı:
MOTORİNİN LİTRE FİYATI 100 LİRA SINIRINDA
Gece yarısı motorine yapılan 6 lira 59 kuruşluk zammın ardından motorin litre fiyatı bir çok ilde 100 lira sınırına dayandı. Bitlis ve Hakkari illerinde 98,47 TL'ye ulaşan motorinin litre fiyatı, İstanbul'da ise tabelalara 95,46 TL olarak yansıdı. Gece gelen zamla birlikte 45 litrelik deponun dolum maliyeti de yaklaşık 298 TL arttı.
24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ ZAMLA 100 TL AŞILACAK
6.59 liralık zammın şoku atlatılmadan yeni zam haberi geldi. Bu gece yarısında motorinin litresine 2.5 TL ile 3 lira arasında bir zam göründü. Ekonomi yönetimi son dakikada bir müdahalede bulunmazsa bu zamla birlikte cumhuriyet tarihinde ilk kez motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşacak. Zammın pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16.00'da netleşecek. Bu zam yansıdığı taktirde motorinin litresi 45 ilde 100 TL sınırını aşacak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ise 98 TL'yi görecek.
Bu yılın başından itibaren motorin litre fiyatı yüzde 72.4, benzin yüzde 50.5 arttı.
BUGÜN MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI ŞÖYLE:
MOTORİN : İstanbul Anadolu: 95.53 TL/L
İstanbul Avrupa: 95.65 TL/L
İzmir: 97.05 TL/L
Ankara: 96.77 TL/L
BENZİN : İstanbul Anadolu: 80.16 TL/L
İstanbul Avrupa: 80.31 TL/L
İzmir: 81.55 TL/L
Ankara: 81.26 TL/L
PETROL HALA YÜKSELİŞTE
Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 105,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 107,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 103,18 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İran arasında müzakere olacağına ilişkin beklentilerin azalmasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.