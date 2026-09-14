Gülistan Doku soruşturmasında 2 emniyet mensubu gözaltına alındı

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde delillerin karartıldığı ve adli sürece müdahale edildiği iddiaları üzerine 6'ncı dalga operasyonu başlatıldı.

Aralarında görevde olan ve emekliye ayrılan emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı.

Olayın yaşandığı tarihte Tunceli'de görev yapan ve halen Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Trafik tescil/denetleme birimlerinde görevini sürdüren 2 emniyet mensubu yakalanarak gözaltına alındı.