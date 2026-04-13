Global Ports Holding Meksika'ya açılacak

Global Yatırım Holding'e bağlı kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Meksika'da faaliyetlerine başlayacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, GPH, ülkede limanda kruvaziyer operasyonlarını geliştirmek, yolcu akışını iyileştirmek ve ziyaretçi deneyimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşamalı yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda GPH, "Administration of the National Port System Acapulco" (ASIPONA) tarafından gerçekleştirilen ihaleyle Meksika'daki Acapulco Kruvaziyer Limanı'nın 24 yıllık işletme imtiyazının sahibi oldu.

GPH, 17 bin 199 metrekarelik imtiyaz alanı içerisindeki kruvaziyer terminalini işletmeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Proje kapsamında GPH, kruvaziyer operasyonlarını geliştirmek, yolcu akışını iyileştirmek ve ziyaretçi deneyimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşamalı yatırımlar gerçekleştirecek.

Küresel liman ağı, ticari uzmanlığı ve önde gelen kruvaziyer hatlarıyla kurduğu ilişkilerden yararlanan GPH, Acapulco'daki kruvaziyer turizminin büyümesine destek olmayı ve destinasyonun uzun vadeli gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanmasının ardından GPH'nin operasyonlara yılın ikinci çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

İmtiyaz sözleşmesi kapsamında planlanan geliştirmelerle limandaki tesislerin modernize edilmesi ve kruvaziyer yolcularına yönelik yeni ticari ve sosyal alanların oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca GPH, kruvaziyer hatları ve yerel paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak yeni destinasyon deneyimleri ve kıyı aktiviteleri geliştirmeyi, böylece Acapulco'nun "Pasifik/Meksika Rivierası" kruvaziyer rotaları üzerindeki cazibesini artırmayı planlıyor.

GPH'nin planladığı yatırımlara paralel olarak ASIPONA'nın da kamu kaynaklarıyla 350 metre uzunluğunda rıhtım inşa etmesi bekleniyor. Söz konusu inşaat tamamlandığında rıhtım, imtiyaz alanının bir parçası olacak.

Rıhtımın 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. GPH ve ASIPONA'nın gerçekleştireceği yatırımlar sayesinde Acapulco'nun, Amerika kıtasının batı kıyısı boyunca uzanan kruvaziyer rotalarında transit destinasyon olarak konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

"Meksika'ya adım atmak, bizim için önemli kilometre taşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GPH Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Acapulco Kruvaziyer Limanı ile Meksika'ya adım atmanın kendileri için önemli kilometre taşı olduğunu belirtti.

Limanın, Meksika'daki ilk limanları olması açısından büyük önem taşıdığını aktaran Kutman, "Acapulco, zengin geçmişe ve bölgesel kruvaziyer pazarında güçlü potansiyele sahip destinasyon. ASIPONA ve yerel paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışarak potansiyeli ortaya çıkarabileceğimize ve bölgede kruvaziyer turizminin gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutman, "Acapulco'yu ziyaret eden kruvaziyer yolcularına yüksek kaliteli deneyim sunmak için liman altyapısını geliştirmek üzere iş ortaklarımız ve yerel toplulukla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.