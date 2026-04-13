ABD'nin İran'a teklifi ortaya çıktı! Tahran reddetmiş

ABD'nin İran'a teklifi ortaya çıktı! Tahran reddetmiş

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin görüşmelerde, Hürmüz Boğazı için Amerikan rolünü içeren bir hukuki rejim oluşturulmasını önerdiğini belirterek, Tahran'ın bu talebi reddettiğini söyledi.

Nikzad, İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

İran'ın müzakerelerde nükleer programı konusunda güvence için ve iyi niyetini kanıtlamak adına 430 kilogram yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumu seyreltme teklifinde bulunduğunu aktaran Nikzad, "İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bir seyreltme konsorsiyumu kurulacaktı ancak anlaşmayı yıktılar." dedi.

"Sizin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde işiniz ne?"

Ülkesinin, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almayı öngören talebine işaret eden Nikzad, ABD'nin de buna ortak olmayı istediğini ancak talebin İran tarafından reddedildiğini ifade ederek, "Öyle bir noktaya geldiler ki 'haydi, Amerikalıları da kapsayan bir Hürmüz Boğazı yasal rejimi oluşturalım' dediler. Peki sizin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde işiniz ne?" değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, ABD ordusunun İran'da düşürülen uçağın pilotlarını arama çabaları kapsamında 6 Nisan'da İsfahan bölgesine asker indirmesinin de ABD'nin iddia ettiği gibi pilotları aramak değil, İsfahan'daki nükleer tesiste bulunduğu söylenen yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmeyi hedeflediğini ancak başarısız olduklarını savundu.

"40 günlük savaşta..."

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Amerikalılara hitaben, "40 günlük savaşta galip tarafın, sosyal ağlardaki söylemlerle değil, milletlerin iradesi ve sahadaki üstünlükle belirlendiğini öğrendiler. Diplomasinin, isteklerin dikte edildiği bir arena değil, saygı ve gerçeklerin kabul edildiği bir arena olduğunu da öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

