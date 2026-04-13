Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame kabul edildi

Güngören'de lise öğrencisi Atlas Çağlayan'ın "yan bakma" tartışması sonucu 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. Katil zanlısı için 21 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşma tarihi 9 Haziran olarak belirlendi.

Güngören’de lise öğrencisi Atlas Çağlayan’ın (17) hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayetle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, davanın ilk duruşma tarihi 9 Haziran olarak belirlendi.

"YAN BAKMA" TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, 14 Ocak tarihinde İstanbul Güngören’de meydana geldi. Lise 3. sınıf öğrencisi olan Atlas Çağlayan, yolda yürüdüğü sırada daha önceden tanımadığı 15 yaşındaki E.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında "yan bakma" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Ç., yanında taşıdığı ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçağı kullanarak 17 yaşındaki Çağlayan’ı ağır yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atlas Çağlayan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI HAKKINDA 21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. hakkında hazırladığı iddianamede ağırlaştırılmış suçlamalara yer verdi. İddianamede, sanığın işlediği fiiller neticesinde şu suçlardan cezalandırılması talep edildi:

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun)

Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit

Bu suçlamalar kapsamında sanık E.Ç. için toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

TEHDİT MESAJLARI VE SOSYAL MEDYA TACİZİ: 5 TUTUKLAMA

Cinayet sonrası yaşanan süreçte, olayın vehameti sosyal medyaya da yansıdı. Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik taziye süreci devam ederken, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.

Aileyi hedef alan ve kamu barışını bozan bu tehditlerle ilgili yürütülen ek soruşturma kapsamında, mesajları attığı ve tehdit eylemlerine karıştığı belirlenen 5 zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.