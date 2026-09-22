Gizemli milyarder bir gecede Türkiye'deki hesabından 45 milyar TL çekti!

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınmasıyla başlayan 'fon krizi', günlerdir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonların likidite krizi yaşaması ve temerrüde düşmesinin ardından yaptığı açıklama ile 7 şirkete ait 131 fonun tasfiye edileceğini duyurmuş, açıklamanın ardından 830 milyar liranın üzerindeki varlık söz konusu fonlarda kilitli kalmıştı.

Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait varlıkların nakde çevrilmesi için görevlendirilen iki bankanın tasfiye süreci üç aydan altı aya uzatılırken, finans piyasalarında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

BİR GÜNDE HESABINDAN 45 MİLYAR TL ÇEKTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birine ait fon hesabında yaşanan para çıkışı, ekonomistleri dahi şaşkına çevirdi. 8 kişilik bir fonda bulunan 52 milyar 886 milyon TL'lik varlık, yatırımcılardan birinin sistemdeki tüm parasını çekmesinin ardından 7 milyar 418 milyon TL'ye düştü.

Tek bir günde yalnızca bir yatırımcının sistemden 45 milyar TL'sini çekmesi, sosyal medyada "Kim bu milyader?" sorularına neden olurken, fondan çekilen paranın hangi yatırım aracına yöneleceği ise belirsizliğini koruyor.