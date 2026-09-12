Girne'deki facia sonrası kritik gelişme! KKTC kabinesinde 2 bakan değişti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde 2 bakan değişti.Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy atandı.
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Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına getirilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy atandı.
Her iki değişiklik kararının, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.
KKTC kabinesindeki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.