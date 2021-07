Gençlerin ‘Demokrat Amca’sı gençlere yalan söylüyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrat amca” rolüne soyunmuş. Gençlere, “Ben sizin demokrat amcanızım” diyor. Güzel bir “amca” Kemal Kılıçdaroğlu. Örnek bir “amca.” Yalanla, dolanla, iftira ile işi olmaz hiç!

“Demokrat amca” olmanın gereği, gençlere sahip çıkıyor, hak ve hukuklarını koruyor, Katarlı öğrencilerin sınavsız Tıp Fakülteleri’ne girmemesi için vücudunu siper ediyor:

- Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!

“Amca” dediğiniz böyle olur işte!

Yeğenlerine sahip çıkmak yerine Katarlı öğrencilere mi sahip çıkacak?

Yıl boyunca Üniversite sınavında başarılı olmak için ter döken gençlerimiz dururken, Katarlı öğrencileri sınava sokmadan Tıp Fakültesi’ne almak kimin haddine? Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi “Demokrat amca” varken…

T24 özür dilemişsin!

Hadi oradan…

T24’ün haberi yalan olsa bile, “Demokrat amca” dediğini dedi bir kere. Geri adım mı atsın istiyorsunuz? Dolduruşa gelmedi “Demokrat amca” her sözü, her yazıyı, her uyarıyı elinin tersiyle itti ve yeğenlerine sahip çıkmaya devam etti. Ne twitini sildi, ne de bir milim geri adım attı.

Helal be “amca…”

Sen de olmasan bu çocuklar Katarlı gençlere yem edilecekti!

Türkiye garip bir ülke oldu, “amcalık” görevini yaptı diye, AK Parti’nin kimi trolleri t24’ün özür mesajını bahane ederek, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçladı. “Yalancı” deseler yine iyi, utanmadan, sıkılmadan “Demokrat amca”dan şikayetçi oldular.

Neymiş efendim, gençler “Katar yalanı”ndan çok etkilenmiş, demoralize olmuşlar… Beceriksizliklerinin, başarısızlıklarının faturasını “Demokrat amca”ya çıkarıyorlar yani…

Ne kadar ayıp!

“Demokrat amca” kalır mı bu pespayeliğin altında?

Kalmadı tabi:

- Sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş, bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek. Size zerre dokunanın canına okuyacağım.



Hepi topu birkaç genç…

“Amca”mız hoşgörülü…

AK Partili trollerin dolduruşuna gelen birkaç gence bile gelecek vaat ediyor. Ayırım yapmadan, şucu bucu demeden bütün gençleri özgürleştireceğini söylüyor.

Helal be “amca..”

-Dik dur eğilme, bu gençlik seninle!

Ne oldu sonra, T24’ün özür dilemesi “Demokrat amca”mıza elbette geri adım attırmadı. Doğru bir haberi utanmadan yalanlayan herkese cevabını verdi. Twitini silmediği gibi, partisinin grup toplantısında son sözünü söyledi. Mesajı ise MHP lideri Devlet Bahçeli’ye…

Neden Bahçeli peki?

Devlet Bey, üniversite sınavının kaldırılmasını istedi çünkü.

Gençlerin “Demokrat amcası” Kemal Kılıçdaroğlu, her zamanki bilgeliği ile anında cevabı yapıştırdı:

-Sayın Bahçeli’yi bir iyi bir de kötü haberim var. Türkiye’de üniversite sınavı kaldırıldı. Ama Türk gençleri için değil.

İşte bu!

Bir yalan, bir iftira bu kadar mı sahiplenilir?

CHP’liler bile isyan etti…

“Yalanda ısrar etme” dediler…

Ama Kemal Bey yalanında ısrar etti, ediyor.

“Demokrat amca” yeğenlerine kötülük yapmak bir yana, onların yaşadığı Türkiye’ye kötülük yaptı, yapıyor. Katar takıntısından vazgeçmiyor. Katar takıntısının sebebi ise tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Adamlar Türkiye’ye yatırım yapıyor, Kemal Bey karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor çünkü yapılan her yatırım Erdoğan’ın başarı hanesine yazıyor.

Katar’a karşı ama Suriye’nin Esad’ın kucağında.

Öyle bir karşı ki Katar yatırımlarına… Hızını alamıyor, bir dilde değil birkaç dilde çığlık atıyor.

-Ödemeyeceğim.

Neyi Kemal Bey, hayırdır rüya falan mı gördün? Akşam yatıp sabah kalktığında kendini Külliye’de mi buldun? Yeni bir kabine mi belirledin? Seçim oldu da biz mi haberdar olmadık? Bir zafer kazandın da biz mi duymadık?

Meral Akşener’e ne demeli peki?

Sahada kazandığı gücü, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ederek tüketiyor.

O da tutturmuş “para vermem” diye…

Meral Akşener, ortağı Kılıçdaroğlu’nun gördüğü rüyadan çok etkilenmişse benziyor. De… yetki hanginizin elinde olacak, onu da söyleyin de bilelim. İkisi aynı anda bağırıyor :

-Ödemeyeceğim!

Oysa Katar’dan ekmek çıkmaz.

Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı onu konuşun.

Bakın, AK Parti’yi canhıraş savunan kardeşim Tuğrul Selmanoğlu bile sizden daha iyi muhalefet ediyor:

- Elektrik ve doğalgaz ve LPG’ya zam yapan abiler… Suyu ve ekmeği unutmayın, onlara da zam yapın. Hatta havayı da ücrete bağlayın, bakarsınız hâlâ 2023’te bize oy vermeyi düşünen seçmen kalmıştır, onları da itelim CHP’nin kapısına.

Tuğrul’u kendinize örnek alın…

Üstelik, Tuğrul’un söylediklerinde yalan da yok.

Yüzde 15 zam tam bir felaket…

Yürüyeceksiniz buradan yürüyün.

Katar da Katar…

Ödemem de ödemem…

Yahu siz haydut bir devleti yönetmeye mi geliyorsunuz? Yoksa Haydutluk yapmaya mı niyetlendiniz? Türkiye burası Meral Hanım, Kemal Bey…

Kendinize gelin!