Genç iş adamı Umutcan Aksoy’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Ünlü iş adamı Mehmet Şirin Aksoy’un oğlu Umutcan Aksoy, koronavirüsün de etkisiyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı.

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İş adamı Mehmet Şirin Aksoy’un oğlu olan Umutcan Aksoy, hukuk okuyarak geleceğin savcısı olma yolunda ilerlerken, birçok projelere de imza atmaya devam ediyor. Adana’da ikamet eden Mardinli hayırsever genç iş adamı Umutcan Aksoy, en son olarak dostlarının da fikirlerini alarak, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere çok sayıda gıda, yakacak ve çocuklara kıyafet yardımı yaptı.



''Başarılı bir insan olmadan ziyade, değerli bir insan olmaya çalıştım'' diyen genç iş adamı, şu ifadeleri kullandı; ‘’Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir. Hayatımda önemle değer verdiğim bir yapım vardır, oda ezgin halk insanlarına kendimi adamamdır.



''Bu beni aksine mutlu ediyor''

Hukuk okuduğum için bazen yakın çevrem Avukat Bey, Savcı Bey diye hitap ediyorlar. Bu beni aksine mutlu ediyor, çünkü hukuk biraz ağır dersler olduğu için, motive oluyorum. En son olarak geçtiğimiz günlerde yaptığımız yardımlar, aslında burada pek bir şey söylemek istemiyorum ama dediğim gibi ezgin insanlara kendimi adadım, bu tür yardımlarımız ömrümün yettiğince devam edecektir, ben aile büyüklerimden aldığım örf ve adet ile ilerleyerek her daim yolumu doğru ve düzgün bir şekilde çizdim.

Üzerinde durduğum birçok projem daha var, inşallah bunları ilerleyen zamanlarda da basın ile paylaşacağım.





''Adanalı hemşerilerimin de bayramını kutluyorum''

Aynı zamanda dün itibarı ile Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yıl dönümü olan 5 Ocak tarihi, başta tüm Adanalılar olmak üzere milletimizin bir bayramıdır, bütün Adanalı hemşerilerimin de bayramını kutluyorum.''