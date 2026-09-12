Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.
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Deliklitaş mevkisinde İ.T. yönetimindeki minibüs ile F.Ö'nün kullandığı kamyonet çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler dahil 23 kişi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.