Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'de 5. hafta, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK- Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erecek. Zorlu karşılaşmada görev alacak hakem açıklandı.
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta bu akşam tamamlanacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmada görev alacak VAR hakemi açıklandı.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, müsabakada görev yapan video yardımcı hakem (VAR) ve asistan video yardımcı hakem (AVAR) belirledi.
Zorlu karşılaşmada VAR'da Macar hakem Tamas Bognar, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.