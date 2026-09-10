Garanti BBVA'dan kendi arsasına müstakil ev yaptıracaklara özel kredi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, müşterilerinin farklı konut edinme ihtiyaçlarına yanıt veren finansman çözümü geliştirdi.

Kendi arsası üzerinde müstakil ev yaptırmak isteyen bireysel müşteriler, yapım maliyetini bankanın sunduğu Müstakil Ev Kredisiyle finanse edebilecek.

Prefabrik yapıların yanı sıra çelik konstrüksiyon ve betonarme konutları da kapsayan çözüm, tamamlanmış bir konutun satın alınmasından farklı olarak, müşterinin kendi arsası üzerinde inşa ettireceği konutun yapım bedelinin finansmanına imkan tanıyor.

Krediden yararlanabilmek için kredi kullanacak kişinin ipotek verilecek arsanın sahibi olması, arsa tapusunun konut imarlı statüde bulunması, mesken nitelikli yapı ruhsatının alınmış olması ve arsa sahibi ile inşaatı üstlenecek müteahhit firma arasında yapım sözleşmesi imzalanması gerekiyor.

Kredi tutarı, arsa için düzenlenecek ekspertiz raporundaki değer esas alınarak yürürlükteki mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredilendirme oranları doğrultusunda belirleniyor ve yapım sözleşmesinde yer alan inşaat bedelini aşamıyor.

Konutun kredi kullandırım tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde tamamlanması, konut nitelikli tapuyla yapı kullanım izin belgesinin bankaya sunulması gerekiyor.

Müşteriler, ürüne ilişkin ayrıntılı bilgiye bankanın şubelerinden ulaşabiliyor ve kredi başvurularını şubeler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

"Finansmana erişim konusunda uzun süredir talep alıyorduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Konut Finansmanı Satış Müdürlüğü Direktörü Songül Yeşilçimenli, müşterilerden ve şubelerden, kendi arsası üzerine müstakil konut yaptırmak isteyenlerin finansmana erişimi konusunda uzun süredir talep aldıklarını belirtti.

Söz konusu ihtiyaca yanıt veren çözümü duyurdukları andan itibaren mevcut ve yeni müşterilerin yanı sıra sektör firmalarından da kısa sürede yoğun ilgi ve olumlu geri bildirim aldıklarını aktaran Yeşilçimenli, "Prefabrik yapılarla sınırlı olmayan, çelik konstrüksiyon ve betonarme konutları da kapsayan bu ürünle, müşterilerimizin kendi yaşam alanlarını kurma planlarına uzun vadeli finansman desteği sunuyoruz. Konut arzının çeşitlenmesine katkı sağlayabilecek bu çözümün konut finansmanında önemli bir alternatif yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.