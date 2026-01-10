BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  SPOR

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe 2025 Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ediyor.

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

İlk kez dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa'nın yarı finalinde sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor'u 2-0'lık skorla yenerek finale yükseldi.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

SÜPER KUPA'DA 5. DERBİ

Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Geride kalan derbilerde sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı.

İki takım son olarak 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan 2023 Süper Kupa'da rakip oldu.

Fenerbahçe bu derbiye U19 takımıyla çıkmak kararı alırken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı golden sonra sahadan çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra bu müsabakayı Galatasaray'ın lehine 3-0 tescil etti.

SÜPER KUPA'YI GALATASARAY 7, FENERBAHÇE 3 KEZ KAZANDI

Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe de 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Sarı-lacivertliler de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazandı.

İLK 11'LER: 

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

