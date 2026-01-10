BIST 12.201
Derbi öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi, iki takımın taraftarları stad çevresinde kavga etti. Kavga eden taraftarlara güvenlik güçleri müdahale etti.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama saati 18.45'e çekilen Turkcell Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde tansiyon yükseldi. Derbi heyecanı yerini kısa süreliğine gerginliğe bıraktı.

Olayın yavaş yavaş büyümesini gören güvenlik güçleri araya girerek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Stat çevresinde kovalamaca

Maç saatinin erkene alınmasıyla birlikte stadyum çevresinde beklenenden erken oluşan kalabalık, iki takım taraftarlarını bazı noktalarda karşı karşıya getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup Fenerbahçeli taraftarın Galatasaraylı taraftarları kovaladığı anlar yer aldı.

Güvenlik duvarı örüldü

Yaşanan bu gerginlik üzerine emniyet güçleri, stat çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Olayların büyümemesi için yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, taraftar grupları arasına set çekerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Tribün girişlerinde de kontrollerin sıkılaştırıldığı bildirildi.

