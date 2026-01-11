BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  SPOR

Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz'

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupayı kazanırken maç sonrası soyunma odasında toplanan futbolculara seslenen Başkan Sadettin Saran’ın sözleri sosyal medyada viral oldu.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller ise Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde’den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Kupa’nın sahibi oldu.

'SİZ BENİM AİLEMSİNİZ'

Karşılaşma sonrasında soyunma odasında toplanan Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran, "Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söyledim ve aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve ve daha da yakınlaşıyoruz. Büyük bir aileyiz. Siz benim ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullanarak futbolculara sarıldı. Bunun üzerine tempo tutan sarı-lacivertli futbolcular 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' diyerek coşkulu anlar yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi tebrik ediyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi tebrik ediyorum
Sabaha karşı art arda depremler! Büyük panik yaşandı
Sabaha karşı art arda depremler! Büyük panik yaşandı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
İstanbul'da şiddetli yağmur yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
İstanbul'da şiddetli yağmur yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
Bakırköy'de metro durağının yanında yangın paniği
Bakırköy'de metro durağının yanında yangın paniği
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı
Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye edildi
Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye edildi
17,5 milyon kullanıcının bilgileri ifşa oldu
17,5 milyon kullanıcının bilgileri ifşa oldu
İstanbul Valiliği uyarmıştı! Gök gürültülü sağanak yağış başladı
İstanbul Valiliği uyarmıştı! Gök gürültülü sağanak yağış başladı
Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktı
Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktı
Donald Trump'tan İran paylaşımı
Donald Trump'tan İran paylaşımı