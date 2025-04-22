Fitne fesat yeniden hortlamaya başladı. Bildiğiniz gibi Mümtaz'er Türköne T24 sitesinde verdiği röportajda ‘Devlet Bahçeli’nin erken seçim isteyeceği’ yönünde açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tarihi veren beyefendiye göre 2025’in Kasım ayında erken seçim olabilirmiş. Mümtaz'er Türköne peki niye böyle bir öngörüde buluyor?

Sebebi de bakın neymiş:

‘’Benim öngörüm şöyle… Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendini enterne edeceğini düşünecek. Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak. Yani aslında Erdoğan çözüm sürecinin kendisine değil bu sürecin kendisine hukuk dayatacak olmasına karşı. Söyledim, hukuka dönüş olmadan da çözüm sürecinin başarılı olma ihtimali yok. O zaman da Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürmek zorunda. Çünkü çözüm sürecinin önü ancak o zaman açılır.‘’

İşte böyle Mümtaz'er Türköne’ye göre Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu sağlama almak için yürüyen terörsüz Türkiye projesini iptal edecekmiş.

Ve tabiki Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir adım attığında Devlet Bahçeli’de erken seçim isteyip Türkiye’yi seçime götürecekmiş.

Mümtaz'er Türköne’ye inanan var mı bilmiyorum ama ben bunu bir fitne fesat dönemi olarak yorumluyorum. Çünkü girdiği delikten Devlet Bahçeli’nin hidayetiyle çıkabilen Mümtaz'er Türköne şuanda kendisine uzatılan ele ihanet ediyor.

Neden bunu söylüyorum çünkü yaptığı açıklama MHP’ye mal edilip ve şahsın Devlet Bahçeli’ye çok yakın olduğu iddia edildi.

E tabi bu konuda çeşitli yorumlar var. Şamil Tayyar: ‘Devlet bahçeli bu konuda açıklama yapmalı.’ dedi.

Devlet Bahçeli’nin bu konuda bence açıklama yapmasına gerek yok. MHP’yi kurumsal olarak bağlayan bir konuşma mı bu? Hayır.

MHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile konuştum. Şu ifadeyi kullandı:

‘Mümtaz'er Türköne şahsi fikrini açıklamıştır. MHP’yi kurumsal olarak bağlayan bir ifade değildir. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Bizim gündemimizde erken seçim yok.’ dedi.

Bunun üzerine söylenecek söz kalmıyor ama malum zevat ısrarla düne kadar ‘yapay zeka konuşturuyor’ ifadeleriyle yok saydıkları ‘öldü’ dedikleri Devlet Bahçeli’nin ağzından duymak istiyor bu sözleri.

Yetmiyor İsmail Özdemir’in yaptığı açıklama.

İlla Devlet Bahçeli konuşacak.

Oldu canım başka arzunuz var mı?