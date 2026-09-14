FIAT Professiona Şimdi Al, 2027'de Öde” fırsatı 1 milyon TL’ye 6 ay 0 faiz avantajı

Hafif ticari araç pazarının güçlü markalarından FIAT Professional, farklı ölçek ve sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini eylül ayında avantajlı satın alma koşullarıyla destekliyor.

FIAT Professional’ın çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkan modeli Doblo Combi, Eylül ayında Easy 1.2 Turbo Benzin 110 HP versiyonunun 1.245.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Geniş ve fonksiyonel iç mekânı, kullanım esnekliği ve günlük yaşamla iş hayatının farklı ihtiyaçlarına cevap veren yapısıyla Doblo Combi, küçük ve orta ölçekli işletmelere güçlü bir mobilite çözümü sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca FIAT Professional modellerine sahip olmak isteyenler için “Şimdi Al, 2027'de Öde” de seçenekler arasında yer alıyor.

1 milyon TL’ye 6 ay 0 faiz avantajı!

FIAT Professional’ın eylül ayına özel avantajları finansman seçenekleriyle de devam ediyor. Kampanya kapsamında Doblo Combi, Doblo Cargo ve E-Doblo Cargo modellerinde 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Müşteriler, ilgili modellerde finansman kampanyasına alternatif olarak sunulan 100 bin TL nakit indirim fırsatından da yararlanabiliyor.

Markanın orta boy hafif ticari araç ailesinde yer alan ve iş ile günlük yaşamın ihtiyaçlarını bir arada karşılamaya yönelik çözümler sunan Scudo Combi/Combimix ile 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse de 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla satın alınabiliyor. Bu modellerde finansman seçeneğine alternatif olarak 100 bin TL’ye varan nakit indirim imkânı da bulunuyor.

Yüksek taşıma kapasitesi, geniş yükleme alanı ve farklı iş kollarının ihtiyaçlarına cevap veren yapısıyla FIAT Professional ürün gamının önemli modellerinden Ducato ise eylül ayında 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor. Ducato ’da kredi seçeneğine alternatif olarak 150 bin TL nakit indirim avantajı sunuluyor.

Scudo ailesinde belirli sektörlere yüzde 4 ek indirim!

FIAT Professional, farklı meslek gruplarının günlük operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik avantajlarını da eylül ayında sürdürüyor. Bu kapsamda Scudo Van, Scudo Kamyonet, Scudo Combi ve Scudo Combimix modellerinde, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren müşterilere yüzde 4 ek indirim sunuluyor.

FIAT Professional, fırıncılık, plastik (PVC)/alüminyum, ahşap ve demir doğrama, cam ve cam balkon sistemleri, bina-inşaat, peyzaj, beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları, gıda ve nakliye sektörlerini kapsayan kampanya ile farklı iş kollarına yönelik desteğini genişletiyor. Böylece marka, Scudo ailesinin sunduğu çözümleri daha geniş bir müşteri kitlesi için avantajlı satın alma koşullarıyla destekliyor. Kampanya kapsamında belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren müşteriler, 2 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında Scudo ailesinin ilgili modellerinde yüzde 4 ek indirim avantajından yararlanabiliyor.

FIAT Professional, farklı iş kollarının ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün gamı, sıfır faizli finansman seçenekleri ve sektörel avantajlarıyla ticari araç müşterilerinin işlerini kolaylaştırmaya ve işletmelerin mobilite ihtiyaçlarına güçlü çözümler sunmaya devam ediyor.