FETÖ'cüler birbirine düştü: Sahte vasiyet kavgası çıktı

FETÖ’nün kapatılan Zaman gazetesinin firari muhabirlerinden Ahmet Dönmez, sosyal medya platformu X'teki hesabından, örgüt lideri Fetullah Gülen’in vasiyetnamesine ilişkin usulsüzlükleri ortaya koyduğu öne sürülen bir belge paylaştı.

New Jersey Hazine Departmanı Gelir ve İşletme Hizmetleri Dairesi tarafından 14 Temmuz 2026’da hazırlanan belgede, vasiyetnamede noter olarak adı geçen Ahmet İdil hakkında inceleme yürütüldüğü belirtildi.

VASİYETNAMEDE ADI GEÇEN NOTERİN YETKİSİ ASKIYA ALINDI

Belgede, İdil’in vasiyetname işlemini, vasiyet sahibi Gülen’i ve tanıkları bizzat görmeden gerçekleştirdiği, tanıklarla yalnızca telefon aracılığıyla iletişim kurduğu ve işlemi noterlik defterine kaydetmediği yönündeki tespitlere yer verildi.

İdil’in söz konusu işlemler nedeniyle New Jersey eyaletinin noterlik kurallarını ihlal ettiği sonucuna varıldığı belirtilen belgede, noterlik yetkisinin askıya alınmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

İdil’in iddialara ilişkin 13 Ocak’ta yetkililere yanıt verdiği aktarılan belgede, “Yukarıda belirtilen iki ihlal nedeniyle, New Jersey Gelir ve Kurumsal Hizmetler Bölümü, noterlik yetkinizi askıya almayı kararlaştırmıştır.” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Dönmez ise söz konusu gelişmeyi “bomba” ifadesiyle duyurarak, “Vasiyetin sahte olduğu adım adım ispatlanıyor.” iddiasında bulundu.

Yeni belge, FETÖ tabanında da vasiyetnamenin geçerliliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Örgüt mensupları konuyu sosyal medya üzerinden tartışırken, Ahmet İdil veya Pensilvanya’daki örgüt yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

VASİYETNAMENİN MERKEZİNDE CEVDET TÜRKYOLU VAR

Fetullah Gülen’in ölümünden aylar sonra ortaya çıkarılan vasiyetname, uzun yıllar Gülen’in yanında bulunan ve örgüt tabanında eleştirilen isimlerden Cevdet Türkyolu tarafından duyurulmuştu.

Vasiyetnamenin yürütücüsü olarak da Türkyolu’nun adının yer aldığı belgeye ilişkin ilk ciddi itiraz, Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’den geldi. Mesih Gülen, vasiyetnamenin sahte olduğunu öne sürerek konuyu mahkemeye taşıdı.

Türkyolu ise gelişmenin ardından yaptığı açıklamada vasiyetnamenin gerçek olduğunu savundu.

VASİYETNAMEDEKİ İMZANIN DA SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Vasiyetnamede ikinci yetkili olarak gösterilen ve örgütün önemli isimleri arasında bulunan Adem Kalaç da belgenin neden daha önce açıklanmadığına ilişkin olarak, Gülen’in ölümü nedeniyle yaşanan üzüntüyü gerekçe gösterdi.

Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen de vasiyetname tartışmasını sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme taşıyan isimler arasında yer aldı. Örgütün önde gelen isimlerinden Halit Esendir ise Gülen’in vasiyetnamedeki imzasının sahte olduğu iddiasını dile getirdi.

Belge, Gülen’in ölümünden yaklaşık üç ay önce, 24 Temmuz 2024’te, yanına ziyaretçi kabul edilmediği bir dönemde bulunduğu evde hazırlandığı iddiasıyla da tartışma konusu olmuştu.