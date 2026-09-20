Fenerbahçe’den 1088 gün sonra bir ilk Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor karşısında maça hızlı başlayarak 21 dakikada 3-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında üç gol bulma başarısını 28 Eylül 2023’teki Başakşehir karşılaşmasından 1088 gün sonra tekrarladı.