Fenerbahçe’den 1088 gün sonra bir ilk
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor karşısında maça hızlı başlayarak 21 dakikada 3-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında üç gol bulma başarısını 28 Eylül 2023’teki Başakşehir karşılaşmasından 1088 gün sonra tekrarladı.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk ederken karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, henüz 21. dakikada 3-0 öne geçerek 1088 gün sonra bir ilki tekrarladı.
Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole en son 28 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında ulaşmıştı.
O karşılaşmada Alexander Djiku 5., Leo Duarte kendi kalesine 10. ve Sebastian Szymanski 20. dakikada gol atmıştı.
Eyüpspor karşısında ise Mason Greenwood 5. dakikada penaltıdan fileleri havalandırırken, Vedat Muriqi 7. ve 21. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.