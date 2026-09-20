Fenerbahçe’de Lukaku için dikkat çeken yorum

Fenerbahçe kariyerine beklentilerin altında başlayan Romelu Lukaku, Hollanda futbolunun deneyimli isimlerinden Johan Boskamp’ın gündemine geldi. Het Belang van Limburg’a konuşan Boskamp, Lukaku’nun sarı-lacivertli ekipteki forma durumu ile milli takıma davet edilmesini değerlendirirken sezon başından bu yana sergilediği performansı da eleştirdi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASINI DİKKAT ÇEKİCİ BULDU

Lukaku’nun Fenerbahçe’de henüz düzenli bir ilk 11 oyuncusu haline gelemediğine işaret eden Boskamp, buna rağmen milli takıma çağrılmasına dikkat çekti.

Boskamp, “Türkiye’de hala ilk 11’de düzenli bir yer edinememişken milli takıma çağrılmasını oldukça dikkat çekici buluyorum. Üstelik Van Bommel de onun tüm maçlarda forma giymeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“BELKİ DE YENİ GERÇEKLİK BUDUR”

Belçikalı golcünün bundan sonraki dönemde Fenerbahçe’de üstleneceği role ilişkin değerlendirmede bulunan Boskamp, Lukaku’nun yedek oyuncu konumunda kalabileceğini söyledi.

Boskamp, “Kim bilir, belki de yeni gerçeklik budur ve Romelu artık sadece bir yedek oyuncudur” dedi.

PERFORMANSINI ELEŞTİRDİ

Lukaku’nun yeniden etkili bir performans ortaya koymasını beklediğini belirten Boskamp, bu sezon şimdiye kadar gördüğü tabloyu ise beğenmediğini dile getirdi.

Deneyimli futbol adamı, “Her maçta 5 gol atmasını umut etmeye devam ediyorum. Ancak bu sezon şu ana kadar ondan gördüklerim, izlenecek gibi değildi” ifadelerini kullandı.