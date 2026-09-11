Fatma Soydaş hakkında yeni karar!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 23 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fatma Soydaş hakkında, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soydaş hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “müstehcen görüntü yayınlama” suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul'da gözaltına alınan Soydaş, işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Soydaş'ın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

“YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM”

Soydaş'ın cezaevindeyken yakınları aracılığıyla gönderdiği mesaj da gündeme gelmişti. Soydaş, cezaevi koşullarının kendisi için oldukça zor olduğunu belirterek, “Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet. Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplar Türkiye'den erişime kapatılmıştı.