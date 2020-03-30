Fatih Terim'in karantinası devam edecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'tan taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, tecrübeli teknik adamın karantinasının evde devam edeceğini söyledi.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulübün resmi televizyonu GS TV'ye telefonla bağlanan Prof. Dr. Ferah Ece, Fatih Terim'in tedavisinin Sağlık Bakanlığı yönergelerine uygun olarak birçok uzmanın yer aldığı konseyle verildiğini belirtti.

Terim'in 18 Mart'ta koronavirüs testiyle başvurduğunu ve yaklaşık 1 hafta sonra hastaneye yattığını belirten Ece, deneyimli teknik adamın şikayetlerinin azaldığını ancak hala pozitif olduğunu kaydederek şunları aktardı:

"Hocamızın takipleri gayet iyi gitti. Kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak, insanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız."