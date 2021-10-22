Faiz indi doların ateşi düşmüyor! Dolar 9.50'nin üzerinde gram altın 550 lira sınırında
MERKEZ Bankası'nın 200 puanlık faiz indiriminin ardından fırlayan dolar 9.50 liranın üzerinde güne başlarken 9.52 liranın üzerine çıkarak rekor tazeledi. Gram altın da 550 lira sınırına dayandı. Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararından sonra yüzde 3 civarında yükselirken, Türk lirası son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.Abone ol
Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydederek ilk işlemlerde 9,40’ın üzerini gördükten sonra cuma gününe 9,50 lira civarında başladı.
Saat 9:30 itibariyle piyasalar: Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Türk lirası, dolar karşısında yüzde 3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.
Gram altın 550 TL sınırında
Gram altın, küresel piyasalarda altının hafta başından bu yana yüzde 1 yükseliş kaydetmesi ve Dolar/TL ’nin 9,50’nin üzerini görmesiyle 550 TL’ye doğru tırmandı. Piyasalarda ABD’de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğine dair endişeler küresel altın fiyatlarını destekledi.
Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. 21 Ekimi 545 TL’den kapatan gram altın, cuma gününe 547 TL seviyesinden başladı.