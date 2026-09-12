Eylül dolunayı için geri sayım başladı! 2026 Hasat Dolunayı ne zaman, saat kaçta?

2026 Eylül dolunayı, gökyüzünü takip edenlerin gündemine girdi. “Eylül dolunayı ne zaman?”, “Hasat Dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?”, “Hasat Dolunayı nedir?” ve “Türkiye’den görülebilecek mi?” gibi sorular araştırılıyor. Astronomi takvimine göre Eylül ayındaki dolunay 26 Eylül’de gerçekleşecek. Peki dolunay Türkiye saatiyle kaçta zirveye ulaşacak ve neden Hasat Dolunayı olarak adlandırılıyor? İşte ayrıntılar...

EYLÜL DOLUNAYI 2026 NE ZAMAN?

2026 yılının Eylül dolunayı 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Astronomik olarak dolunay anı 16.49 UTC olarak hesaplanıyor. Türkiye’nin UTC+3 saat dilimine göre bu saat 19.49’a denk geliyor. İstanbul için yayımlanan Ay evreleri takviminde de dolunay 26 Eylül saat 19.49 olarak yer alıyor.

HASAT DOLUNAYI SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Hasat Dolunayı, Türkiye saatiyle 26 Eylül 2026 saat 19.49’da tam dolunay evresine ulaşacak. Dolunay yalnızca bu dakikada görünür olmayacak; Ay, zirve anının öncesindeki ve sonrasındaki gecelerde de dolunaya çok yakın ve parlak görünecek.

HASAT DOLUNAYI NEDİR?

Hasat Dolunayı, Kuzey Yarımküre’de sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte gerçekleşen dolunaya verilen isim. Bu nedenle her yıl mutlaka Eylül ayında görülmüyor; bazı yıllarda Ekim dolunayı Hasat Dolunayı oluyor. 2026’da sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay 26 Eylül’e denk geldiği için Eylül dolunayı “Hasat Dolunayı” olarak adlandırılıyor.

NEDEN “HASAT DOLUNAYI” DENİYOR?

“Hasat Dolunayı” adı, geçmişte çiftçilerin hasat döneminde gün batımından sonra Ay’ın ışığından daha uzun süre yararlanabilmesine dayanıyor. Bu dönemde Ay birkaç gece boyunca birbirine yakın saatlerde doğuyor. Böylece gün ışığı sona erdikten sonra tarlalarda çalışmayı kolaylaştıran daha uzun bir aydınlık oluşuyor.

2026 HASAT DOLUNAYI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Hava koşulları uygun olduğu sürece Hasat Dolunayı Türkiye’nin tamamından gözlemlenebilecek. Ay’ın tam dolunay anı Türkiye saatiyle 19.49 olsa da gözlem için tek bir dakikaya bağlı kalmak gerekmiyor. Akşam saatlerinde doğu ufkundan yükselen Ay, gece boyunca oldukça parlak görünecek. İstanbul, Ankara ve Türkiye’nin farklı noktaları için astronomik dolunay saati aynı şekilde 19.49 olarak hesaplanıyor.

EYLÜL AYINDA AYIN DİĞER EVRELERİ NE ZAMAN?

2026 Eylül ayında yeni ay 11 Eylül saat 06.27’de, ilk dördün ise 18 Eylül saat 23.43’te gerçekleşiyor. Ay, 26 Eylül saat 19.49’da dolunay evresine ulaştıktan sonra küçülme dönemine geçecek. Bir sonraki dolunay ise 26 Ekim 2026’da gerçekleşecek.