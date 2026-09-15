Eskişehir'de yasa dışı bahis: 6 zanlı gözaltında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik başsavcılık koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca oluşturulan raporda 6 bin 51 kişinin IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis oynanan internet sitelerinde görüntülendiği tespit edildi.

Bu kapsamda, para nakline aracılık ettiği ve bu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.